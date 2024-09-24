لودريان في بيروت بمهمة "غير رئاسية"

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أشار مصدر إستشاري مقرب من الديبلوماسية الفرنسية الى أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أصر على الحضور الى لبنان، رغم الحرب الاسرائيلية عليه، ليس من أجل بحث الملف الرئاسي كما جرت العادة في كل زيارة، بل سيتفرغ اليوم وغداً وربما بعده وفي كل لقاءاته الى مناقشة الوضع القائم .ولفت المصدر الى أنه من الممكن جداً أن يكون لودريان على إتصال مباشر مع إدارته ومن خلالها مع الولايات المتحدة من أجل إنجاز بداية حل للأزمة.المصدر ختم أن الدول المعنية بالوضع والقرار في لبنان سوف تكثف عبر لودريان نشاطها الدبلوماسي من أجل الوصول الى وقف دائم لإطلاق النار ومن ثم الى إتفاق طويل الأمد لا بل نهائي ينهي الصراع بين حزب الله وإسرائيل عبر ترسيم الحدود بشكل نهائي.