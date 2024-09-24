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لبنان

باسيل يلتقي لودريان مساء

Lebanon 24
24-09-2024 | 01:17
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يلتقي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، السابعة من مساء اليوم، في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي.
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