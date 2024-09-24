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لبنان

المدارس الخاصة تستعد للخطة "ب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2024 | 01:45
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بسبب التصعيد الاسرائيلي الخطير الذي يشهده لبنان تقرر إقفال المدارس الرسمية والخاصة في كافة المناطق اليوم الثلاثاء.
ومع تحوّل عدد كبير من المدارس الرسمية إلى مراكز لايواء النازحين من الجنوب والبقاع، بدأت المدارس الخاصة تستعد لخطط بديلة لحماية العام الدراسي في حال توسع الحرب واستمرارها لوقت طويل.
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وبدأت بعض إدارات المدارس تحضر طاقمها التعليمي للخطة "ب" أي إمكانية العودة إلى التدريس عن بُعد كما حصل في فترة كورونا وذلك بهدف إنقاذ العام الدراسي في حال انزلقت الأمور دراماتيكيا، علما ان عددا كبيرا من المدارس الواقعة على الخط الحدودي جنوبا اعتمدت هذا الأمر منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول الماضي.
وكان وزير التربية عباس الحلبي قال أمس انه طلب من الهيئات التربويّة درس احتمالات التعليم عن بُعد على الرغم من انه يتمنى يكون التعليم هذه السنة حضوريا.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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