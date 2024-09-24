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لبنان

مصابو "حزب الله" باسماء وهمية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2024 | 01:30
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نفى مصدر أمني مطلع على الوضع  القائم وخاصةً في الأسبوع الأخير ما تردد من  أن عناصر "حزب الله" الذين دخلوا الى المستشفيات في قضية تفجير أجهزة "البيجر"وأجهزة اللاسلكي ، قد تم كشف كامل هويتهم من قبل الطواقم الطبية أو جهات أمنية.
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وقال: جميع  المصابين  الذين وصلوا  الى كل مستشفيات لبنان لا سيما الخاصة منها والتي تقع خارج نطاق سيطرة حزب الله أدخلوا بأسماء وهمية وبألقاب مختلفة، حتى أن الإصابات الطفيفة لم تفتح لها ملفات. 
المصدر الأمني لفت الى أن إدارات المستشفيات كانت متفهمة جداً لهذا الخيار لدى الحزب الذي لم يكشف أبداً عن إسم واحد من أسماء عناصره مهما كانت الإصابات يومي 17 و18 ايلول.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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