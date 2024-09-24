خط مواجهة جديد بين "حزب الله" وإسرائيل

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مع توسّع الهجمات الإسرائيلية التي طالت العمق اللبناني، وراح ضحيتها مئات المدنيين، وسّع بالتوازي حزب الله من نطاق نيرانه، وعمد على ضرب حيفا مجددًا بصواريخ "فادي 1" و "فادي 2".هذا التوسع في الهجوم وضع مواقع إسرائيلية جديدة تحت نيران "الحزب"، وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد دخلت منطقة "عيمق يزراعيل" (مرج ابن عامر) ضمن بنك أهداف حزب الله، واعتبرته وسائل الإعلام أنه خط المواجهة الجديد في الشمال.وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "عيمق يزراعيل" (مرج ابن عامر) مرج واسع بين الجليل وجبال نابلس يبلغ طوله 40 كلم وعرضه 19 كلم ومساحته 351 كلم مربع.ويوجد في "عيمق يزراعيل" 39 تجمعاً سكانياً يهودياً أكبرها في مدينة العفولة وعدد سكانها نحو 42 ألف نسمة. (الميادين)