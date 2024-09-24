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لبنان

على وقع التطور التكنولوجي في الحرب.. هذا ما ينتظر الجنوب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2024 | 02:45
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كشف خبير عسكري استراتيجي أنه في حروب الجيل الخامس لم يعد ضروريا  ان يحارب الجيش على الارض بل إن المواجهة تدور عبر الوسائل التقنية الحديثة وذلك في إشارة إلى ما ينتظر جبهة جنوب لبنان المشتعلة والحرب  الاسرائيلية على لبنان التي دخلت مرحلتها الثالثة منذ يوم الثلثاء الماضي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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