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لبنان

بعد زحمة السير الخانقة أمس.. إليكم وضع الطرقات اليوم

Lebanon 24
24-09-2024 | 01:36
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شهدت حركة المرور صباح اليوم انسيابًا طبيعيًا على عدد من الطرق الرئيسية في البلاد.
 
فأفادت غرفة التحكم المروري أن السير يسير بشكل طبيعي من منطقة عاريا باتجاه الصياد، وكذلك من جونية باتجاه الضبية وصولاً إلى الكرنتينا.
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في المقابل، تشهد بعض الطرق الأخرى ازدحامًا مروريًا كثيفًا، حيث سجلت حركة السير ازدحامًا على أوتوستراد السعديات باتجاه خلدة، وكذلك على أوتوستراد صيدا باتجاه بيروت.
 
يأتي ذلك بعد زحمة سير خانقة سجّلتها الطرقات من الجنوب إلى بيروت بسبب كثافة النزوح عقب الحزام الناري الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على قرى الجنوب والبقاع.
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