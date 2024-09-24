تراجع في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان الفي ليرة، والمازوت 7 ألاف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة الغاز الفي ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.403.000 ليرة لينانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.443.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.310.000 ليرة لبنانيةالغاز: 909.000 ليرة لبنانية