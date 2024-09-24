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لبنان

تراجع في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 02:07
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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان الفي ليرة، والمازوت 7 ألاف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة الغاز الفي ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.403.000 ليرة لينانية 
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البنزين 98 أوكتان: 1.443.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.310.000 ليرة لبنانية 
الغاز: 909.000 ليرة لبنانية 
 

لبنان

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