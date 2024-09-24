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لبنان

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف مواقع لـ"حزب الله" في الجنوب

Lebanon 24
24-09-2024 | 02:18
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زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي أنه ضمن عملية "سهم الشمال" استهدفت قوات الجيش عددا من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لـ"حزب الله" في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وقال في بيان: "استهدف الجيش الخلية التي أطلقت القذائف نحو منطقة العفولة والوديان خلال الليلة الماضية، واستهدف منصات الإطلاق استهدفت طائرات حربية عشرات المواقع التابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان".

وزعم أنه "خلال الضربات، تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود أسلحة مخزنة في المباني".
 
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