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لبنان

نظرا للتطورات الراهنة.. ميقاتي يتوجه إلى نيويورك

Lebanon 24
24-09-2024 | 02:34
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أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه نظرا للتطورات الراهنة قرر دولة الرئيس التوجه الى نيويورك لاجراء المزيد من الاتصالات وبالتالي تم الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.
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ميقاتي

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