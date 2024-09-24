رئيس بلدية حيفا شكر نصرالله.. ماذا قال له؟

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اعتبر رئيس بلدية حيفا أن الحكومة الإسرائيلية لا تعترف بهم، وذلك عقب الضربات الصاروخية المباشرة التي وجّهها حزب الله إلى حيفا عبر صواريخ "فادي1" و "فادي2"، ردًا على الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس بلدية حيفا قوله أن "الحكومة لا تعترف بنا ونحن وحدنا على الأرض وليس لدينا مال".وشكر رئيس بلدية حيفا أمين عام حزب الله حسن نصرالله، قائلاً:" شكراً لنصر الله الذي لفت النظر الحكومي إلينا". (الميادين)