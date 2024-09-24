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لبنان

موجة جديدة من الغارات.. إسرائيل تستكمل استهداف البقاع والجنوب

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:00
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تجددت الغارات صباح اليوم على منطقة بعلبك الهرمل واستهدف الطيران الحربي عند الساعة التاسعة والنصف بسلسلة غارات مناطق النبي شيت وطليا وشمسطار غربي بعلبك.
 
كذلك، استهدف الطيران الحربي جرد النبي شيت، وأطراف البلدة، ومحيط بلدة مقنة.
 
بالتوازي، طالت الغارات أيضا صباح اليوم، بلدة طاريا، وسرعين، حيث سمع صداها في البقاع.
 
وتعرضت منطقة الشعرا شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية لغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي.
 
وكما في البقاع كذلك في الجنوب، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي جبال البطم وصديقين وعيتا الشعب، والمحمودية في العيشية، وعند أطراف النبطية الفوقا، وعربصاليم وطورا والقليلة والبرج الشمالي، ومجدل سلم.
 
 
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