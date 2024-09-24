التصعيد مستمر.. رشقة صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه إسرائيل (فيديو)

أطلق حزب الله صباح اليوم رشقة صاروخية كبيرة من لبنان إلى إسرائيل قدّرت حسب الإعلام الإسرائيلي بخمسين صاروخًا.
فأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في الناصرة والعفولة ومناطق في الجليل الأدنى وشمال الجولان.
كما دوت صفارات الإنذار في المطلة ومسعاف عام شمالي إسرائيل، بحسب الجبهة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارات دوت في سماء الناصرة والعفولة، وسقطت صواريخ وشظايا صواريخ اعتراضية في منطقة الناصرة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا أطلق من لبنان وسقط في مدينة كريات شمونة.
من جهتها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن مبنى أصيب في كريات شمونة بصاروخ أطلق من لبنان.