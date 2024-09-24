التصعيد مستمر.. رشقة صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه إسرائيل (فيديو)

أطلق حزب الله صباح اليوم رشقة صاروخية كبيرة من لبنان إلى إسرائيل قدّرت حسب الإعلام الإسرائيلي بخمسين صاروخًا.

فأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في الناصرة والعفولة ومناطق في الجليل الأدنى وشمال الجولان.



كما دوت صفارات الإنذار في المطلة ومسعاف عام شمالي إسرائيل، بحسب الجبهة.

🔴 عاجل | إعلام العدو: اندلاع النيران في كريات شمونه عقب القصف الأخير من لبنان. pic.twitter.com/luXkL1DQKO — iBra 💉 إبرة ® (@ib_reb) September 24, 2024 Advertisement وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارات دوت في سماء الناصرة والعفولة، وسقطت صواريخ وشظايا صواريخ اعتراضية في منطقة الناصرة.