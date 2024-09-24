وزارة الاقتصاد تطمئن المواطنين... هذا ما أعلنته عن مخزون القمح

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة البيان الآتي: "تود وزارة الاقتصاد والتجارة طمأنة المواطنين الى أن مخزون القمح المتوافر في السوق المحلي كاف لشهرين على الأقل، وندعو الجميع إلى تجنب التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات كبيرة، حيث يتم تأمين إمدادات القمح بشكل منتظم لضمان استقرار السوق. وتواصل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية توافر هذه المواد الأساسية بشكل منتظم ودون أي انقطاع، وشحنات إضافية ستصل قريبا".

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