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لبنان

ميقاتي التقى لودريان.. والأخير يؤكد: فرنسا تدعم لبنان وتقف الى جانبه في كل الظروف

Lebanon 24
24-09-2024 | 03:19
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 إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قبل ظهر اليوم في السرايا في حضور  السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو  ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
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وفي خلال اللقاء جدد لودريان "التأكيد أن فرنسا تدعم لبنان وتقف الى جانبه في كل الظروف".
واعتبر "ان توجّه رئيس الحكومة الى نيويورك في هذا الظرف الدقيق مسألة مهمة جدا"، متمنيا" ان تفضي الاتصالات الديبلوماسية الى حل يوقف دورة العنف".
وعن الملف الرئاسي اللبناني قال لودريان "انه سيقوم بجهود لتقريب وجهات النظر بين الافرقاء اللبنانيين للوصول الى تفاهم يفضي الى انتخاب رئيس جديد".



 
 
 
 
 
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