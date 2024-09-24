بالصورة: إلغاء أكثر من 30 رحلة من بيروت وإليها

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كشف الموقع الإلكتروني لمطار رفيق الحريري الدولي عن إلغاء أكثر من 30 رحلة من بيروت وإليها اليوم الثلاثاء.للاطلاع على جدول الرحلات

وفي السياق، أعلنت شركة الطيران القطرية في بيان إنه "نظرا للوضع القائم في لبنان، علّقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 أيلول".من جهتها، ألغت شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي" رحلاتها إلى بيروت، في ظل تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".وأفاد ممثل الشركة لوكال "تاس" الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء بأن "فلاي دبي" ألغت رحلاتها بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي والتي كانت مقررة في 24 و25 أيلول بسبب الأحداث الجارية.وفي السياق ذاته، أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستلغي رحلاتها من وإلى مطار بيروت اعتباراً من اليوم الثلاثاء 24 أيلول ، مع تصاعد الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحزب الله ، وفقا لوكالة "رويترز".