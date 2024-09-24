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لبنان

بصليات من الصواريخ.. حزب الله يستهدف كريات شمونة وقاعدة نفتالي

Lebanon 24
24-09-2024 | 03:34
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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه عناصره استهدفت  دفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، مستعمرة كريات شمونة ‏بصليات من الصواريخ.‏ 
 
كما أعلن حزب الله قصف المخازن اللوجستيّة للفرقة ‌‏146 في قاعدة نفتالي بصلية صاروخية.  ‏
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