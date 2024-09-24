بصليات من الصواريخ.. حزب الله يستهدف كريات شمونة وقاعدة نفتالي

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه عناصره استهدفت دفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، مستعمرة كريات شمونة ‏بصليات من الصواريخ.‏

كما أعلن حزب الله قصف المخازن اللوجستيّة للفرقة ‌‏146 في قاعدة نفتالي بصلية صاروخية. ‏