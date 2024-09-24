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لبنان
قبلان: الوحدة الوطنية اليوم أكبر سند للمقاومة وأهم أرضية للتضحيات الهائلة
Lebanon 24
24-09-2024
|
03:48
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:
"المحسوم داخلياً ودولياً أنّ ما تقوم به إسرائيل، إرهاب شامل ومذابح جماعية وقتل مقصود للأطفال والنساء والمدنيين ونسف للبيوت على رؤوس ساكنيها، برعاية وتذخير أميركي مطلق وسط أكاذيب إسرائيلية لا نهاية لها، وهذا لا يزيدنا إلا ثباتاً وقوة والتحاماً بالمقاومة ومشروعها الضامن للبنان وسيادته ووحدته الوطنية، واللحظة لحظة دفاع عن لبنان وسيادته ومشروع لحمته الوطنية التي تجلّت بطريقة مذهلة، وهذا هو لبنان الذين نعرفه والذي نفديه بفلذات الأكباد".
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أضاف: "وللقوى السياسية والشعب اللبناني أقول: تاريخ لبنان مجبول بالدماء والتضحيات العزيزة، وثمن حماية هذا البلد كبير جداً، وقيمته الوطنية لا حدود لها، وشراكته الوطنية قدس الأقداس، وأبناء المقاومة الأطهار قرابين قداسة لحماية هذا البلد والذّود عن شعبه العزيز وطوائفه الكريمة، وشكراً للبنان الوحدة الوطنية واللهفة الإسلامية المسيحية التي احتضنت وجع لبنان وسارعت لإدانة الوحشية الإسرائيلية وإرهابها، واليوم الوحدة الوطنية بكل مكوناتها أكبر سند للمقاومة وأهم أرضية للتضحيات الهائلة فوق تراب لبنان".
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