بعد زحمة السير لليوم الثاني على الاوتوستراد.. خبير يحذر

لن أتحدث عن "خطة الطوارئ" فيما خص النزوح من الجنوب اللبناني والإيواء وغيرها، ولكن توقّف آلاف السيارات بنازحيها على الطرقات الساحلية بإرتفاع 1 أو 2 متر عن سطح البحر هو كسر لأدنى قواعد ومقوّمات الأمان والسلامة على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط الذي شهد العديد من التسونامي عبر التاريخ
— Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) September 24, 2024
لن أتحدث عن "خطة الطوارئ" فيما خص النزوح من الجنوب اللبناني والإيواء وغيرها، ولكن توقّف آلاف السيارات بنازحيها على الطرقات الساحلية بإرتفاع 1 أو 2 متر عن سطح البحر هو كسر لأدنى قواعد ومقوّمات الأمان والسلامة على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط الذي شهد العديد من التسونامي عبر التاريخ