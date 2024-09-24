بعد زحمة السير لليوم الثاني على الاوتوستراد.. خبير يحذر

لن أتحدث عن "خطة الطوارئ" فيما خص النزوح من الجنوب اللبناني والإيواء وغيرها، ولكن توقّف آلاف السيارات بنازحيها على الطرقات الساحلية بإرتفاع 1 أو 2 متر عن سطح البحر هو كسر لأدنى قواعد ومقوّمات الأمان والسلامة على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط الذي شهد العديد من التسونامي عبر التاريخ — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) September 24, 2024 Advertisement

علّق الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية الدكتور طوني نمر على مشهد زحمة السير الخانقة امس على الاوتوستراد الساحلي نتيجة النزوح الكثيف من الجنوب باتجاه بيروت معتبراً ان توقّف آلاف السيارات بنازحيها على الطرقات الساحلية بإرتفاع 1 أو 2 متر عن سطح البحر هو كسر لأدنى قواعد ومقوّمات الأمان والسلامة على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط الذي شهد العديد من التسونامي عبر التاريخ.وتابع عبر منصة اكس: هذا الكلام يأتي من باب أخذ الحيطة واللجوء الى الأماكن الآمنة وليس من باب التحذير إطلاقاً.