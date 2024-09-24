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لبنان

بعد زحمة السير لليوم الثاني على الاوتوستراد.. خبير يحذر

Lebanon 24
24-09-2024 | 04:08
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علّق الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية الدكتور طوني نمر على مشهد زحمة السير الخانقة امس على الاوتوستراد الساحلي نتيجة النزوح الكثيف من الجنوب باتجاه بيروت معتبراً ان توقّف آلاف السيارات بنازحيها على الطرقات الساحلية بإرتفاع 1 أو 2 متر عن سطح البحر هو كسر لأدنى قواعد ومقوّمات الأمان والسلامة على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط الذي شهد العديد من التسونامي عبر التاريخ.
وتابع عبر منصة اكس: هذا الكلام يأتي من باب أخذ الحيطة واللجوء الى الأماكن الآمنة وليس من باب التحذير إطلاقاً.
 
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