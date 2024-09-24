عواقب تفجير "البيجرز".. روسيا تدعو إلى تحليلها

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قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن تفجير أجهزة الاستدعاء في لبنان يثير أسئلة كثيرة، بما في ذلك في سياق الأمن المعلوماتي.وأشار في حديث مع مراسل نوفوستي، إلى ضرورة القيام بتحليل عواقب مثل هذه الهجمات وتقديم التوصيات المناسبة.وأضاف بوليانسكي: "وهذا يفتح العديد من الأسئلة التي لا يزال يتعين تحليلها ليس فقط في سياق التسوية في الشرق الأوسط، بل وفي سياق أمن المعلومات كذلك".وفي وقت سابق، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تعليقا على الهجمات الإرهابية المذكورة أعلاه، إن ما حدث ينقل التصعيد في الشرق الأوسط "إلى بعد جديد عالي التكنولوجية". (روسيا اليوم)