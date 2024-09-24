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لبنان

في اليوم الثاني من المواجهات.. قرار مهم من الرئيس الوزراء العراقي

Lebanon 24
24-09-2024 | 03:56
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نظرًا للظروف الأمنية الصعبة في لبنان، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بما يلي:

1-تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق من دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يومًا، وتمدد مرة أخرى، استناداً الى أحكام قانون اقامة الاجانب رقم (76 لسنة 2017)، بسبب ما يمر به لبنان من ظروف حرب قاهرة.
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2- إعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون اعلاه.

3- استمرار منح سمات الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين الواصلين الى المنافذ الحدودية العراقية.
 
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