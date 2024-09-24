Advertisement

لبنان

اقفال للادارات العامة في البقاع اليوم وغداً

Lebanon 24
24-09-2024 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1251022-638627740494283044.jpg
Doc-P-1251022-638627740494283044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يإيعاز من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده تقرر إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح في محافظة البقاع اليوم الثلاثاء ٢٤ الجاري ويوم الغد ٢٥ وذلك حفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين على حد سواء.
Advertisement

وسيتم اتخاذ قرارات لاحقة في هذا الخصوص بناء على التطورات والمستجدات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2024-09-24
05:40 | 2024-09-24
05:37 | 2024-09-24
05:36 | 2024-09-24
05:31 | 2024-09-24
05:29 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24