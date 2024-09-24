اقفال للادارات العامة في البقاع اليوم وغداً

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يإيعاز من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده تقرر إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح في محافظة البقاع اليوم الثلاثاء ٢٤ الجاري ويوم الغد ٢٥ وذلك حفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين على حد سواء.وسيتم اتخاذ قرارات لاحقة في هذا الخصوص بناء على التطورات والمستجدات.