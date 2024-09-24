مؤتمر صحافي مشترك لوزير الصحة ونقيب اصحاب المستشفيات الأولى بعد الظهر

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يعقد وزير الصحة العامة فراس الابيض ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون مؤتمرا صحافيا مشتركا في الأولى من بعد ظهر اليوم في مقر النقابة يتم في خلاله الإعلان عن خطوات وآليات لتعزيز جهوزية القطاع الصحي في مواجهة العدوان الاسرائيلي وتأمين الخدمة الطبية للمواطنين الجرحى.