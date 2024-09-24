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لبنان

مؤتمر صحافي مشترك لوزير الصحة ونقيب اصحاب المستشفيات الأولى بعد الظهر

Lebanon 24
24-09-2024 | 04:41
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يعقد وزير الصحة العامة فراس الابيض ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون مؤتمرا صحافيا مشتركا في الأولى من بعد ظهر اليوم في مقر النقابة يتم في خلاله الإعلان عن خطوات وآليات لتعزيز جهوزية القطاع الصحي في مواجهة العدوان الاسرائيلي وتأمين الخدمة الطبية للمواطنين الجرحى.
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