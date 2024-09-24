موجات دافئة نحو لبنان... هذا ما كشفه الأب خنيصر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم غد الأربعاء حيث ترتفع درجات الحرارة وتتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية، ومن المتوقع أن يتقلب الطقس محليا يوم السبت المقبل بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب اليونان.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول، في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجبلية كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد، يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها بحدود الدرجتين كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الجمعة: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا حيث تلامس ال35 درجة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 26 درجة، في الداخل من 17 إلى 33 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و30 كم/س. تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6،26

-ساعة غروب الشمس: 18،34

كما أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بعلم المناخ بأن "بعد حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على لبنان وسوريا وقبرص في الفترة الأخيرة، فتتساقطت امطار متفرقة وعشوائية، تتجه الآن موجات دافئة من شبه الجزيرة العربية وسيناء نحو لبنان وسوريا وفلسطين، فيتحوّل الطقس لمدة اسبوع الى مشمس ودافئ ساحلاً وبقاعاً".

وأضاف: "بالمقابل تشكّل اعصاران في اميركا الوسطى، الاوّل في خليج المكسيك سيتجه بدرجة ثالثة نحو شرق فلوريدا والثاني فوق سواحل المكسيك الغربية في المحيط الهادي، وما ينتظر هذه البلاد، غرقاً للمدن ورياحا ناشطة ودماراً في البنى التحتية واضراراً في الممتلكات وقد تتخطى الهطولات في المكسيك 800 مم وفي شرق فلوريدا 650مم مع سرعة رياح ستلامس 250كم في الساعة".

تابع: "امّا ما جرى في تونس وفرنسا في اليومين الماضيين، فقد عبرت منخفضات طوفانية نتج عنها الكثير من السيول والفيضانات الجارفة وسوف تستمر هذه الاوضاع الكارثية على فرنسا واسبانيا والبرتغال خلال الايام المقبلة".