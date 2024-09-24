Advertisement

لبنان

كيف علّقت روسيا على الضربات الإسرائيليّة على لبنان؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1251070-638627776393812082.png
Doc-P-1251070-638627776393812082.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبّر الكرملين عن بالغ قلقه إزاء الضربات الإسرائيلية على لبنان، ووصف هذا الهجوم بـ"الأمر الخطير للغاية".
 
 
وأضاف الكرملين أنّ "الضربات الإسرائيلية على لبنان قد تُؤدي إلى زعزعة إستقرار الشرق الأوسط". (رصد لبنان 24)
Advertisement
 
 
 

مواضيع ذات صلة
الكرملين: ما يحدث في لبنان خطير للغاية وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة
lebanon 24
24/09/2024 15:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين بشأن انفجارات أجهزة الاتصالات في لبنان: يجب إجراء تحقيق شامل (الشرق)
lebanon 24
24/09/2024 15:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال لقائه بلينكن.. رئيس الوزراء العراقي يدعو لوقف العدوان على غزة ولبنان
lebanon 24
24/09/2024 15:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا لمواطنيها: غادروا لبنان
lebanon 24
24/09/2024 15:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الكرملين

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:07 | 2024-09-24
08:04 | 2024-09-24
08:03 | 2024-09-24
07:52 | 2024-09-24
07:49 | 2024-09-24
07:41 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24