كيف علّقت روسيا على الضربات الإسرائيليّة على لبنان؟

عبّر الكرملين عن بالغ قلقه إزاء الضربات الإسرائيلية على لبنان، ووصف هذا الهجوم بـ"الأمر الخطير للغاية".

وأضاف الكرملين أنّ "الضربات الإسرائيلية على لبنان قد تُؤدي إلى زعزعة إستقرار الشرق الأوسط". (رصد لبنان 24)