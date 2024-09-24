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لبنان

تحذير إسرائيلي عاجل إلى اللبنانيين: إبتعدوا عن هذه الأماكن

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:29
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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيراً للبنانيين، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "إعلان عاجل إلى سكان القرى اللبنانية: الغارات مستمرة، إذا كنتم تتواجدون بالقرب أو داخل مبان لحزب الله أو تلك التي يستخدمها لتخزين الأسلحة عليكم الابتعاد عن تلك المباني لمسافة لا تقل عن كيلومتر أو إلى خارج القرية فورًا".
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وأضاف: "كل من يتواجد بجوار عناصر حزب الله يُعرّض نفسه للخطر".
 
 
 

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