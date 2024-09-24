Advertisement

لبنان

تجمع الصناعيين في البقاع يؤمن المستلزمات الأساسية للنازحين

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1251081-638627783168574081.jpg
Doc-P-1251081-638627783168574081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد التواصل بين محافظ البقاع كمال أبو جودة وتجمع الصناعيين في البقاع بشخص رئيسه نقولا ابو فيصل قرر التجمع بمختلف اعضائه الوقوف الى جانب النازحين في المحافظة وذلك عبر تأمين المستلزمات الاساسية من حصص غذائية ومواد استهلاكية وذلك عربونا عن المحبة والتضامن في هذا الظرف العصيب.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:07 | 2024-09-24
08:04 | 2024-09-24
08:03 | 2024-09-24
07:52 | 2024-09-24
07:49 | 2024-09-24
07:41 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24