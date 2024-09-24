تجمع الصناعيين في البقاع يؤمن المستلزمات الأساسية للنازحين

بعد التواصل بين محافظ البقاع كمال أبو جودة وتجمع الصناعيين في البقاع بشخص رئيسه نقولا ابو فيصل قرر التجمع بمختلف اعضائه الوقوف الى جانب النازحين في المحافظة وذلك عبر تأمين المستلزمات الاساسية من حصص غذائية ومواد استهلاكية وذلك عربونا عن المحبة والتضامن في هذا الظرف العصيب.

Advertisement