نزوح عائلات من الجنوب والبقاع الى بلدات عكارية

وصل الى عكار عدد من العائلات النازحة من الجنوب والبقاع ،وتوزعت على عدد من البلدات العكارية، حيث قدمت لهم بعض البلديات وهيئات المجتمع المدني كل الحاجات الضرورية، تنفيذا لتعميم محافظ عكار المحامي عماد اللبكي.

Advertisement