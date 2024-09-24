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لبنان

نزوح عائلات من الجنوب والبقاع الى بلدات عكارية

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:37
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وصل الى عكار عدد من العائلات النازحة من الجنوب والبقاع ،وتوزعت على عدد من البلدات العكارية، حيث قدمت لهم  بعض البلديات وهيئات المجتمع المدني كل  الحاجات الضرورية، تنفيذا  لتعميم محافظ عكار المحامي عماد اللبكي.
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