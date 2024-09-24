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لبنان

الحلبي نعى معلمات قضين بالعدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
24-09-2024 | 05:48
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نعى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان، مديرة متوسطة كوثرية السياد  سوزي كجك، ومعلمة الرياضيات في ثانوية أنصار  ليالي عياش وزوجها وطفليها، كما نعى المعلمتين الأختين في مدرسة شوكين الرسمية زينب وفاطمة حريبي، الذين استشهدوا بالقصف الهمجي الإسرائيلي على بلدانهم ومدارسهم، وتقدم بالتعازي الحارة من عائلاتهم ومدارسهم وزملائهم وتلامذتهم، وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، ويمنح أهلهم ومحبيهم الصبر ويسكب على نفوسهم بلسم العزاء. 
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وأعتبر أن" غيابهم وهم في عز العطاء، شكل خسارة كبرى وطنية وتربويّة لا تعوض".
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