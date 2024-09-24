ازدحام في صيدا على محطات الوقود والأفران... وأمن الدولة تتحرك

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تشهد مدينة صيدا وضواحيها ازدحاما كبيرا على ابواب محطات الوقود والأفران، نتيجة النزوح الكبير من الجنوب اليها ، وبسبب تطورات الوضع الراهن، حيث قام بعض الأفران ومحطات الوقود بإغلاق ابوابها على الرغم من وجود مخزون لديها.وعلى الفور تحركت المديرية العامة لامن الدولة في الجنوب، وارسلت دوريات لها إلى المحطات والأفران للكشف على مخزونها ، وقامت بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وذلك عملا باشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، منعا لاي احتكار او استغلال للمواطنين في ظل حال الحرب التي نعيشها.