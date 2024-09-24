Advertisement

لبنان

ازدحام في صيدا على محطات الوقود والأفران... وأمن الدولة تتحرك

Lebanon 24
24-09-2024 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1251108-638627806259569595.png
Doc-P-1251108-638627806259569595.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد مدينة صيدا وضواحيها ازدحاما كبيرا على ابواب محطات الوقود والأفران،  نتيجة النزوح الكبير من الجنوب اليها ، وبسبب تطورات الوضع الراهن، حيث قام بعض الأفران ومحطات الوقود بإغلاق ابوابها على الرغم من وجود مخزون لديها.
Advertisement

وعلى الفور تحركت المديرية العامة لامن الدولة في الجنوب، وارسلت دوريات لها إلى المحطات والأفران للكشف على مخزونها ، وقامت بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وذلك عملا باشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان،  منعا لاي احتكار او استغلال للمواطنين في ظل حال الحرب التي نعيشها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:07 | 2024-09-24
08:04 | 2024-09-24
08:03 | 2024-09-24
07:52 | 2024-09-24
07:49 | 2024-09-24
07:41 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24