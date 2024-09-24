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بعد يوم دام شهده أمس الإثنين لبنان، سجلت مناطق لبنانية حركة نزوح واسعة، نحو بلدات مُجاورة، بعيدة عن دائرة القصف الإسرائيلي.وسُجل ازدحام مروري خانق، في بعض الطرقات من الجنوب إلى بيروت بسبب، كثافة النزوح. كما شهدت محطاتُ الوَقود التي تقع على الخط الساحلي الممتد من الجنوب باتجاه بيروت ازدحاما كبيرا.وقد طرحت موجة النزوح هذه تساؤلات بشأن معادلة التهجير المتبادل على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل، وما إذا كان ذلك يمهد لموقف إسرائيلي يسعى إلى تأمين عودة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم مقابل عودة النازحين اللبنانيين.يوم دام في لبنانوأعلنت وزارة الصحة، ليل الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء من جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان إلى 492 شهيدا وعدد المصابين إلى 1645.وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن من بين الشهداء 35 طفلا و58 سيدة.(سكاي نيوز)