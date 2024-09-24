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لبنان

شركة "اير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها من بيروت وإليها حتى هذا التاريخ

Lebanon 24
24-09-2024 | 06:18
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أعلنت شركة الخطوط الفرنسية "إير فرانس" اليوم أنها مددت تعليق رحلاتها من بيروت وإليها لمدة أسبوع إضافي "حتى 1 تشرين الأول ضمنا وذلك بسبب الوضع الأمني هناك".

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة "فرانس برس" :"إن الخطوط الفرنسية في المقابل تعمل بشكل طبيعي على خط الرحلات من تل أبيب وإليها والتي استؤنفت السبت".
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