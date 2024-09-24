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لبنان

بوشكيان: وزارة الصناعة خليَة أزمة لضمان استمرار الانتاج

Lebanon 24
24-09-2024 | 06:24
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أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن "وزارة الصناعة تعمل بمثابة خلية أزمة وطوارىء وبشكل مسؤول واستثنائي وحرص  على القطاع الصناعي الذي يواجه التحدّي الأكبر اليوم على صعيد الاطّلاع بدوره".
وأوضح ان "التكامل بين الوزارة والقطاع الانتاجي  قائم على التعاون والتنسيق وتضافر الجهود للاستمرار في عجلة تصنيع مختلف المنتجات الاستراتيجية كالدواء والمستلزمات الطبية والاستشفائية والبنج والتعقيم والألبسة الخاصة بالأجهزة الطبية، والمنتجات الأساسية الغذائية والضرورية كأدوات التنظيف وحاجات التصنيع والآلات".
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وقال: "هناك وعي عالي الدرجة واستعداد وجهوزيّة كاملة لأن العدوان كبير يستدعي الاستنفار العام والمواجهة لتخفيف المخاطر  واستيعاب الضربات بأقلّ الخسائر".
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