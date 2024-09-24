حريق داخل شقة سكنية في طرابلس.. وإسعاف أحد الموطنين

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عمل الدفاع المدني على اخماد حريق داخل شقة سكنية في منطقة القبة - شارع الجيش في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكان الصليب الاحمر قد اسعف المواطن "ص.ف" البالغ من العمر 50 عاماً ميدانياً حيث كان متواجداً داخل الشقة بمفرده ووصفت حالته بـ "المستقرة ".ورجحت المصادر ان يكون الحريق ناتج عن ماس كهربائي.