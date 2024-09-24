فوق البقاع... هذا ما يُلقيه العدوّ الإسرائيليّ وتحذير للمواطنين

اعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" في بيان ان" العدو الصهيوني يقوم بالقاء مناشير عليها "باركود" في مناطق البقاع وقد يعمد الى ارسالها في اماكن اخرى.



اضاف البيان:"الرجاء عدم فتح الباركود او تداوله بل يجب عليكم تلفه مباشرة لانه خطير جداً ويقوم بسحب كل المعلومات الموجودة لديكم وهو كود مؤذٍ لسلامتكم ، الرجاء اخذ الحيطة والحذر".

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