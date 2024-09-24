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لبنان

فوق البقاع... هذا ما يُلقيه العدوّ الإسرائيليّ وتحذير للمواطنين

Lebanon 24
24-09-2024 | 07:05
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اعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" في بيان ان" العدو الصهيوني  يقوم بالقاء مناشير عليها "باركود" في مناطق البقاع وقد يعمد الى ارسالها في اماكن اخرى.

اضاف البيان:"الرجاء عدم فتح الباركود او تداوله بل يجب عليكم تلفه مباشرة لانه خطير جداً ويقوم بسحب كل المعلومات الموجودة لديكم وهو كود مؤذٍ لسلامتكم ، الرجاء اخذ الحيطة والحذر".
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