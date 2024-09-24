رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنسرع العمليات الهجومية اليوم ونكثف كل التشكيلات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيسرع اليوم وتيرة عملياته الهجومية في لبنان ويعززها.



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وقال "يجب أن نواصل العمل ضد حزب الله بكل قوتنا وألا نعطيه مهلة ليستريح.. سنسرع العمليات الهجومية اليوم ونكثف كل التشكيلات.. الوضع يتطلب تحركا حثيثا متواصلا على كافة الساحات." وأضاف هاليفي في تقييمه للوضع على جبهة جنوب لبنان: "لا يجب إعطاء حزب الله فترة راحة".وقال "يجب أن نواصل العمل ضد حزب الله بكل قوتنا وألا نعطيه مهلة ليستريح.. سنسرع العمليات الهجومية اليوم ونكثف كل التشكيلات.. الوضع يتطلب تحركا حثيثا متواصلا على كافة الساحات."