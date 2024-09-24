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لبنان

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنسرع العمليات الهجومية اليوم ونكثف كل التشكيلات

Lebanon 24
24-09-2024 | 07:21
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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيسرع اليوم وتيرة عملياته الهجومية في لبنان ويعززها.
 
وأضاف هاليفي في تقييمه للوضع على جبهة جنوب لبنان: "لا يجب إعطاء حزب الله فترة راحة".
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وقال "يجب أن نواصل العمل ضد حزب الله بكل قوتنا وألا نعطيه مهلة ليستريح.. سنسرع العمليات الهجومية اليوم ونكثف كل التشكيلات.. الوضع يتطلب تحركا حثيثا متواصلا على كافة الساحات."
 
 

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