أحمد الخير: التضامن الوطني يكتمل بانتخاب رئيس وتضحيات تلاقي جهود الحكومة

شدد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير عبر منصة "أكس"، على "أن التضامن الوطني الذي نشهد عليه إنسانيا بوحدة اللبنانيين واحتضان أهلنا النازحين، يفترض أن يكتمل في السياسة، وأن نشهد على تضحيات يقدمها الجميع على خطين، الأول، التوافق سريعا على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. والثاني، العودة إلى طاولة مجلس الوزراء لتأمين انعقاده بنصاب كامل والمشاركة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية لبنان وتوفير مقومات الصمود للبنانيين، بما يلاقي جهود الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي ويقوي موقف لبنان في اتصالاته الديبلوماسية في نيويورك لوقف العدوان وتجديد الالتزام بالقرار 1701".

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