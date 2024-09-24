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لبنان

رسالة منسوبة لنصرالله... ما حقيقتها؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 07:33
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يتم التداول برسالة يُقال إنّها مُوجّهة من الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله إلى مرجعيّة دينيّة.
 
 
وفي هذا السياق، أوضحت مندوبة "لبنان 24" أنّ لا صحة لهذه الرسالة بتاتاً، ولم تصدر بشكل رسميّ عن نصرالله.
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