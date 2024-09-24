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لبنان

أميركا لمواطنيها: غادروا لبنان

Lebanon 24
24-09-2024 | 07:41
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قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، في مقابلة تلفزيونية إنه يجب على الأميركيين مغادرة لبنان، طالما أن السفر التجاري لا يزال متاحا مع تصاعد الصراع على حدود إسرائيل ولبنان. يأتي ذلك فيما قد تم إلغاء العشرات من الرحلات من وإلى لبنان.
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