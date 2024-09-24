بيان جديد للجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات... ماذا جاء فيه؟

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صدر عن اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات البيان التالي بشأن تنظيم حركة النزوح الأخيرة:الحاقاً بالبيانات السابقة التي صدرت عن اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات حول تنظيم حركة النزوح الداخلي، في ما يلي اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين من المناطق المتضررة:بيروت:1.مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية2.⁠ثانوية جبران التويني الرسمية3.⁠مدرسة العلامة صبحي الصالح الرسمية تجمع ثانويات بئر حسن4.ثانوية صبحي المحمصاني5.ثانوية راس بيروت الرسمية المختلطة6.ثانوية الدكتورة أمان كبارة شعلاني7.ثانوية لور مغيزل للبنات الرسمية8.مدرسة الاشرفية الثالثة المتوسطة-الرميلة9.مدرسة راس النبع الاولى10.مدرسة البسطة الثانية11.مدرس وطى المصيطبة12.مدرسة البنات الثانية13.مدرسة الشهيد عدنان حلباوي14.مدرسة راس النبع الثانية المختلطة15.مدرسة زقاق البلاط16.مدرسة بيروت العالية17.مدرسة راس النبع الأولى18.ثانوية فخر الدين الرسمية للبنات19.⁠ثانوية شكيب أرسلان الرسمية20.⁠مدرسة المستقبل الرسمية21.ثانوية عمر فروخ الرسميةجبل لبنان:1.مدرسة عيتات الرسمية2.مدرسة مجدليا الرسمية3.مدرسة باتر الرسمية4.مدرسة بيصور الرسمية5.مدرسة جون الرسمية6.تجمع مدارس شحيم الرسمية7.تكميلية بتلون الرسمية8.مدرسة بعورتا الرسمية9.مدرسة بعاصير الرسمية10.مدرسة الجاهلية الرسمية11.مدرسة القماطية الرسمية12.مدرسة عرمون الرسمية13.مدرسة كترمايا الرسمية14.مدرسة رميلة الرسمية15.مدرسة بشامون الرسمية16.مدرسة الشهيد رفيق الحريري دوحة عرمون17.مجمع الرئيس بري بئر حسن18.المدرسة الفندقية الدكوانة الرسمية19.مدرسة بعبدا المختلطة الرسمية20.مدرسة العبادية الرسمية21.مدرسة شانيه الرسمية22.مدرسة عين دارة الرسمية23.تكميلية جل الديب الرسمية24.متوسطة سد البوشرية للصبيان الرسمية25.مدرسة عين عنوب الرسمية26.مدرسة الشويفات القبة صبيان الرسمية27.مدرسة عقبة بياقوت الرسمية28.مدرسة تحويطة الغدير الرسمية29.مدرسة برج البراجنة الثانية الرسمية30.مدرسة برج البراجنة الاولى المختلطة الرسمية31.مدرسة المشرفة الرسمية32.مدرسة كمال جنبلاط الرسمية33.مدرسة برجا ديماس الرسمية34.مدرسة برجا المختلطة الرسمية35.مدرسة شويفات القبة بنات الرسمية36.مدرسة وطى المصيطبة الرسمية ( البنات سابقا )37.ثانوية جل الديب الرسمية38.مدرسة العمروسية الثانية الرسمية39.مدرسة العمروسية الثالثة الرسمية40.مدرسة سبنيه الرسمية41.مدرسة بدغان الرسمية42.مدرسة الغدير الرسمية43.مدرسة غريفة الرسمية44.⁠مدرسة حصروت45.⁠تجمع روضات شحيم46.⁠مدرسة عانوت47.⁠مدرسة شحيم الثانية48.⁠مدرسة رويسة البلوط الرسمية49.مدرسة الزعرورية الرسمية50.مدرسة احمد البلبل الرسمية51.مدرسة داريا الرسمية52.مدرسة مزبود الرسمية53.مدرسة المغيرية الرسمية54.مدرسة كترمايا الرسمية55.مدرسة الوردانية الرسمية56.مدرسة الدون بوسكو57.مدرسة سد البوشرية الرسمية للبنات58.مدرسة المتين59.مدرسة عيناب60.مدرسة الشويفات العمروسية61.مدرسة بعقلين62.مدرسة سن الفيل انكليزي63.ابتدائية الحدت64.متوسطة الحدت65.مدرسة كيفون66.مدرسة بيت شباب67.مدرسة برج حمود فرنسي68.مدرسة الدكوانة69.ثانوية الأخطل الصغير70.ثانوية نيحا71.ثانوية المختارة72.ثانوية الشهيد رفيق الحريري - حارة الناعمة73.ثانوية منيرة أبو مرعي كترمايا74.ثانوية جديدة المتن الرسمية للبنات75.ثانوية مارون عبود عاليهالجنوب:1.متوسطة صور الرسمية ١2.ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية3.المدرسة الكويتية الرسمية4.مدرسة الشهيد معروف سعد الرسمية5.مدرسة مرجان الرسمية6.متوسطة الياس مرعي الرسمية – روم7.متوسطة حارة صيدا الرسمية8.ثانوية حارة صيدا الرسمية9.متوسطة مغدوشه الرسمية10.مدرسة عبرا الرسمية11.مدرسة درب السيم الرسمية12.ابتدائية جزين الرسمية13.متوسطة جزين الرسمية14.ثانوية الإمام الصدر الرسمية صور15.مدرسة المساكن الرسميه16.مدرسة إلياس مرعي الرسميه17.مدرسة عين مجدولين الرسميه18.مدرسة لبعا الرسميه19.مدرسة العمانيه الرسميه20.مدرسة الإصلاح الاولى الرسميه21.مدرسة الابتدائيه المختلطه الرسميه - الرشديه22.ثانوية مصطفى الزعتري الرسمية23.مدرسة القريه الرسميه24.مدرسة عين الدلب الرسميه25.متوسطة صيدا المختلطه – القناي26.ثانوية جزين الرسميةالبقاع:1.ابتدائية قب إلياس الرسمية2.معهد التعليم والتدريب زحلة3.متوسطة غزة الرسمية4.ثانوية المنارة الرسمية5.متوسطة القرعون الرسمية6.⁠متوسطة كوكبا الرسمية7.متوسطة ضهر الأحمر الرسمية8.متوسطة المعلقة الرسمية المختلطة9.متوسطة المعلقة الرسمية للبنات10.ثانوية حوش الامراء الرسمية11.متوسطة مجدل بلهيص الرسمية12.متوسطة جب فرح- عز العرب الرسمية13.متوسطة المرج الرسمية14.متوسطة كامد اللوز الرسمية15.متوسطة الفرزل الرسمية16.مدرسة الكويت الرسمية شهابية الفاعور17.متوسطة بعلول الرسمية18.متوسطة كفريا الرسمية19.مدرسة حي الفضل الرسمية20.ثانوية صغبين الرسمية21.مدرسة دير الغزال الرسمية22.متوسطة نيحا الرسمية23.ثانوية البروفسور منير ابو عسلي الرسمية ( ثانوية زحلة الرسمية للصبيان سابقا)24.ثانوية زحلة الرسمية (ثانوية زحلة الرسمية للبنات سابقا)25.متوسطة حوش الامراء الرسمية26.ابتدائية بر الياس الرسمية27.متوسطة رعيت الرسمية28.متوسطة قب الياس الرسمية29.متوسطة الرفيد الرسميةالشمال:1.معهد زغرتا الفني الرسمي2.المعهد الفندقي المينا طرابلس الرسمي3.مدرسة فرح أنطون الرسمية4.مدرسة مي الثانية الرسمية5.مدرسة مي الأولى الرسمية6.مدرسة بعل محسن الرسمية7.مدرسة القلمون صبيان الرسمية8.مدرسة رأسنحاش الرسمية9.مدرسة عبرين الرسمية10.مدرسة رشعين الرسميةبعلبك الهرمل:1.متوسطة دير الأحمر الرسمية2.متوسطة سليم حيدر بدنايل الرسمية3.متوسطة القاع الرسمية4.⁠متوسطة راس بعلبك الرسمية5.متوسطة عرسال 26.متوسطة عرسال 37.متوسطة عرسال 48.متوسطة عرسال 59.ثانوية راس بعلبك الرسمية10.ثانوية الفاكهة الرسمية11.ثانوية دير الاحمر الرسمية12.متوسطة شليفا الرسمية13.متوسطة الخريبة الرسمية14.متوسطة عرسال الأولى الرسمية15.متوسطة شميس برقاعكار1.المربي خير الدين الرفاعي الرسمية2.مدرسة ببنين للصبيان الرسمية3.ثانوية ببنين الرسمية4.مدرسة حلبا صبيان الرسمية5.مدرسة البيرة الرسمية6.ثانوية البيرة الرسمية7.تكميلية د. يعقوب الصراف الرسمية8.مدرسة دير دلوم الرسمية9.مدرسة الدورة الرسمية10.مدرسة المسعودية الرسميةخطوط الاتصال الساخنة في خدمة المواطنين لمراكز الإيواء:جبل لبنان: 81-033910 / 05-924225الجنوب: 81-072619 / 03-732656 / 07-752709بيروت: 01-987001 / 81-075453البقاع: 08-808211 / 81-479342الخط الساخن لوزارة الصحة العامة للشؤون الصحية: 1787