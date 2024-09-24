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لبنان

إعلان من بلدية بلاط قرطبون ومستيتا للاهالي بشأن استقبال النازحين

Lebanon 24
24-09-2024 | 08:04
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 أصدرت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا بيانا الى الاهالي جاء فيه : 
"في الظروف القاسية التي يجتازها لبنان، اضطرت عائلات لبنانية تحت وطأة الحرب الى مغادرة مناطق سكنها الى مناطق أكثر أمانا وبهدف العناية بالقادمين الى نطاقنا البلدي، نأمل ممن يستقبل أيا من العائلات النازحة المبادرة الفورية إلى إبلاغ البلدية عن الأشخاص القادمين اضطراريا الى نطاقنا البلدي وتحديد كيفية الإشغال سواء بالايجار او بالتسامح او بداعي القربى".
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ان هذا الاجراء ضروري جدا" للمتابعة والمساعدة عند الاقتضاء.
يمكن التبليغ برسالة نصية عبر الواتساب   70/581830 جمعية هدفنا أوعبر الاتصال على الرقم: 09/546365 أو 09/546366  
نشكر لتفهمكم وتعاونكم الدائم".
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