جيش العدوّ الإسرائيلي يعلق على "غارة الغبيري".. ماذا قال؟

أعلن جيش العدوّ الإسرائيلي أنه بدأ بشن غارات على بيروت.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي أكد تنفيذ محاولة اغتيال في الاستهداف الذي طال مبنى في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.