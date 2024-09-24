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لبنان

جيش العدوّ الإسرائيلي يعلق على "غارة الغبيري".. ماذا قال؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 08:03
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أعلن جيش العدوّ الإسرائيلي أنه بدأ بشن غارات على بيروت.
 
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي أكد تنفيذ محاولة اغتيال في الاستهداف الذي طال مبنى في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت. 
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