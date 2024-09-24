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لبنان

آخر كلام عن مادتي البنزين والمازوت... ماذا قيل عن الأزمة؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 08:22
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أعلنت رابطة أصحاب محطات الطاقة في لبنان في بيان انها "تتابع عن كثب الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما ما يتعلق بقطاع المحروقات".  واعربت عن "أسفها العميق للتحديات الراهنة وما يترتب عليها من معاناة". 
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وطمأنت" المواطنين بأن مادتي البنزين والمازوت متوافرتان في مستودعات الشركات بكميات كافية لتلبية الاحتياجات لفترة ليست بالقصيرة. كما اكدت أنها "تعمل على متابعة أوضاع محطات الوقود بانتظام لضمان تزويدها بالمحروقات بشكل مستمر".

وقالت:"وفي ظل الضغوط على الشركات وأوضاع الطرقات، قد تشهد بعض المحطات انقطاعًا موقتًا في المواد ريثما يتم تزويدها من جديد. لذا، تدعو الرابطة المواطنين إلى عدم الهلع أو القلق، مؤكدة أن الأزمة تحت السيطرة".

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