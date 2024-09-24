Advertisement

لبنان

"تجمع موظفي الادارة العامة": لإصدار تعميم عاجل يلغي شروط المثابرة

Lebanon 24
24-09-2024 | 08:32
A-
A+
Doc-P-1251193-638627892135802997.jpg
Doc-P-1251193-638627892135802997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر تجمع "موظفي الادارة العامة" البيان التالي: "نظرا للأحداث والظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، والخطر الذي يدهم الجميع، يتوجه تجمع موظفي الإدارة العامة الى رئيس الحكومة اللبنانية لإصدار تعميم عاجل يلغي فيه شروط المثابرة اعتبارا من 23 ايلول 2024". 
Advertisement

وأضاف البيان: "بحسب كل القوانين والانظمة المرعية، فإن أي  غياب بسبب الاحداث الاليمة هو مبرر حكما. وفي حال لم يصدر اي تعميم حكومي،  يتوجه التجمع الى جميع المدراء والرؤساء باعتبار اي غياب بسبب الظروف الحالية هو من الغياب المبرر الذي يستند الى سند انساني اخلاقي  وقانوني". 

وختم: "الانسانية قبل كل شيء، وفي الشدة تظهر معادن الناس. وأي ادارة او مدير أو رئيس يتخلى عن انسانيته وأخلاقيته، سيتم ذكره بشكل صريح في البيانات القادمة، في حال ثبوت ان الغياب كان بسبب الظروف القاهرة" .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:52 | 2024-09-24
10:11 | 2024-09-24
10:11 | 2024-09-24
10:08 | 2024-09-24
10:08 | 2024-09-24
10:05 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24