كيف نفّذ العدوّ الإسرائيليّ "غارة الضاحية" اليوم؟

كشفت إذاعة جيش العدوّ الإسرائيلي، أنّ الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرات من طراز "إف 35".

وقصفت الطائرات مبنى في منطقة الغبيري، ورجّحت المعلومات عن فشل عملية الاغتيال بعدما كانت وسائل إعلام إسرائيليّة زعمت أنّ المُستهدف هو مسؤول وحدة الصواريخ في "حزب الله".