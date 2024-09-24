لماذا رفض لبنان 10 مقاتلات "ميغ" من روسيا عام 2010؟

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كشف العميد ركن شامل روكز قائد فوج المغاوير السابق في الجيش اللبناني، أن سبب عدم موافقة لبنان على الهدية الروسية المتمثلة بـ10 طائرات ميغ عام 2010 هو منع غربي وخاصة أميركي.وقال روكز في حديث لبرنامج "قصارى القول" إن "الموضوع موضوع سياسي أكثر مما هو حاجة وطنية، أغلب التسليح للجيش اللبناني هو تسليح غربي أميركي أوروبي فرنسي، أي حلف شمال الأطلسي"، مبينا أنه "بشكل عام توجد بصورة دائمة ممنوعات على الجيش أو الدولة أخذ السلاح الروسي".وأكد أنه "عرض على الجيش 10 طائرات ميغ ودبابات من روسيا عام 2010، ولكن رفضت العروض لأسباب سياسية بس منع غربي وأميركي خاصة"، مشيرا إلى أنه "لا قدرة لدى الطبقة السياسية اللبنانية للتحرر من المنع الغربي، وحتى لو أراد فلا يمكن له لأن الجيش يتم تسليحه بسلاح غربي ولأن التدريب والأسلحة والذخائر والمعدات والصيانة موجودة لدى الغرب. وبالتالي فإن تقدير الوضع من هذه الناحية يمنع السلطة التي كانت موجود من أخذ السلاح الروسي".(روسيا اليوم)