رئيس بلدية جدرا: لا يوجد في البلدة اي مركز او مخزن للسلاح

أكد رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف القزي، ان "جدرا بلدة سكنية بإمتياز ولا يوجد فيها اي مركز او مخزن للسلاح".



وقال في بيان له: "ردا على الأخبار المتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان المتحدث باسم جيش العدو الإسرائلي، بإنذار أهالي منطقتي جدرا وبرجا بوجوب الابتعاد عن مراكز السلاح لحزب الله، أن بلدة جدرا منطقة سكنية بامتياز فيها مختلف النسيج والتنوع اللبناني من العائلات الروحية والسياسية والحزبية ولا يوجد فيها أي مركز او مخزن للسلاح وهي بلدة مسالمة عبر تاريخها، وها هي اليوم كسائر بلدات إقليم الخروب تستقبل عائلات نازحة من الجنوب باعتبار المنطقة منطقة إيواء، وليست منطقة عمليات، ولن تكون لذلك نرفض رفضا" قاطعا" أية أخبار ملفقة من أية جهة اتت، او منسوبة لأية جهة، مؤكدين حرصنا الدائم على المحبة والسلام والتعاون المجتمعي والخدمات الإنسانية لما فيه الخير العام والوحدة الوطنية ".

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