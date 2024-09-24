مناشدة بالابتعاد عن الابنية المستهدفة بفعل العدوان...

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ناشدت "الهيئة اللبنانيية للعقارات " في بيان، جميع المواطنين الابتعاد عن الابنية المستهدفة بفعل العدوان حرصا على "امنهم وسلامتهم وعدم تعرضهم لضرر جسدي من جراء أي تهدم او انهيار للاجزاء من الابنية المتضررة وإفساح المجال الى الاسعاف والدفاع المدني للقيام بواجبهم الوطني والانساني وتسهيل عملية انقاذ الجرحى والمصابين".وختمت الهيئة بيانها "الله يحمي لبنان وشعبه الصامد بوجه المصائب والازمات المتتالية".