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لبنان

حصيلة أوليّة... ما هو عدد الشهداء والجرحى في "غارة الغبيري"؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 08:56
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بحصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي اليوم على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أدت إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة خمسة عشر شخصا بجروح.
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