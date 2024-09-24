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لبنان

وزير التربية مدد الإقفال وتعليق الدروس حتى نهاية الأسبوع الحالي

Lebanon 24
24-09-2024 | 09:02
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، أنه نظرا إلى استمرار الظروف التي اقتضت إقفال مؤسسات تربوية ومهنية وجامعية في مناطق محددة ، وتعليق الدروس في مناطق أخرى ، يمدد إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة ، حتى نهاية هذا الأسبوع في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية ، ويمدد كذلك وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار ، على أن يشمل وقف الدروس أيضا الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة حتى نهاية الأسبوع الحالي . ودعا الوزير جميع المسؤولين عن المؤسسات التربوية والجامعية إلى متابعة بيانات الوزارة بهذا الخصوص .
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